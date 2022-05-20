محافظ شمال سيناء يدشن اليوم مبادرة هدية الرئيس لاستبدال السيارات القديمة

وقال محافظ شمال سيناء، إنه سيتم تنظيم احتفال بعد ظهر اليوم بمقر ديوان العام المحافظة وتدشين المبادرة، لافتا إلى أنها تشمل تسليم سيارات حديثة وتعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن السيارات القديمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال واستبدال السيارات القديمة.

يذكر أنه خلال الأسبوع الماضى تم تسليم 50 سيارة قديمة بسيارات أخرى جديدة ماركة لادا حديثة الصنع 2022 للسائقين من ابناء محافظة شمال سيناء الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية "هدية الرئيس" والتي تهدف لإحلال السيارات القديمة، واستبدالها بسيارات حديثة تسهيلاً على أصحابها وتوفير حياة كريمة لهم وتواكب عملية البناء والأعمار والتنمية المستدامة على أرض سيناء، وهى سيارات موديل ما قبل 1975 .