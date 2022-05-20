اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 02:28 م
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مجموعة السبع تتعهد بتقديم 19.8 مليار دولار لدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا

الجمعة، 20 مايو 2022 02:11 م
مجموعة السبع تتعهد بتقديم 19.8 مليار دولار لدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا مجموعة الدول السبع - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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تعهدت مجموعة الدول السبع بتقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا، مؤكدة أنها "ستواصل الوقوف بجانب كييف في حربها ومستعدون لفعل المزيد حسب الحاجة"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أوروبية.

وتركز اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في اجتماعاتهم، على كيفية مساعدة أوكرانيا على دفع فواتيرها وإعادة الإعمار بعد الحرب ضمن قضايا أخرى، منها التضخم العالمي والتغير المناخي وسلاسل التوريد وأزمة الغذاء الوشيكة.

وتعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا، وهو ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه ليس مجرد تبرع وإنما مساهمة في حماية أمن تلك الدول ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب فيها روسيا.


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