مادة الكافيين تحفز نمو شعر المرأة وتحميها من الصلع الذكورى

كتب – حسام الشقويرى

يعد تساقط الشعرمن أكثر المشكلات المزعجة للفتيات والنساء في الأعمار المختلفة، وبالرغم من تعدد العلاجات المنزلية منذ آلاف السنين، إلا أن تلك المشكلة التي تحدث نتيجة عوامل وراثية أو عادات يومية خاطئة تصيب الشعر وتؤثر على نموه، فمازالت الدراسات التي تعمل على مواجهة الصلع الذكورى وتساقط الشعر ، تسعى دائما الى إيجاد حلول من الطبيعة لمواجهة هذه الحالات التي تتحكم بها العديد من الهرمونات الجنسية.

وأكدت دراسة صادرة عن مركز أبحاث التجميل بالجامعة الكاثوليكية بروما، أن الكافيين واستخدامه كأحد مكونات "شامبو" الشعر قد ثبت فعاليته في علاج تساقط الشعر ومحاربة الصلع عند الرجال أيضا، حيث يأتي تساقط الشعر بأشكال عديدة ولكن أكثرها شيوعًا هو الصلع الذكوري النمطي، والذى يحدث نتيجة هرمونات الأندروجينات (الهرمونات الجنسية) وغيرها من الجينيات المتعلقة بالوراثة والعمر.

وقال الباحثون إن علامات الصلع الذكوري تظهر في مناطق متعددة أبرزها الحواجب، واستعانت الدراسة باستخدام مادة الكافيين في مستحضرات العناية بالشعر التي اثبتت كفاءتها في نمو الشعر والحفاظ على صحته.

وتوصلت الدراسة إلى أن الكافيين يحفز نمو الشعر، بالإضافة إلى أنه ربما يساعد في منع آثار هرمون التستوستيرون داخل الجلد وهو المحرك الرئيسي للصلع الذكوري، كما نجح الكافيين باختراق بصيلات الشعر بعد دقيقتين، نظرا لأن الامتصاص عبر الجلد يكون أسرع من مسارات الامتصاص الأخرى.

واعتمدت الدراسة على عينة من الرجال الصينين أصيبوا بصلع وراثى وكانت أعمارهم تتراوح بين 18و 55 عامًا بمتوسط ​​عمر 37 عامًا، حيث تم وضع سبعة مليلتر من شامبو الكافيين على فروة الرأس والشعر في المنزل، مرة واحدة يوميًا لمدة 6 أشهر، على أن يترك الشامبو على فروة الرأس حتى يسري مفعوله لمدة دقيقتين ثم يشطف.

وتوصل الباحثون إلى أن شامبو الكافيين قلل من تساقط الشعر بنسبة 7% بعد 3 أشهر وبنسبة 14 % بعد 6 أشهر من العلاج ، مما يشير إلى زيادة مقاومة الشعر، حيث تحسنت قوة الشعر بشكل ملحوظ وانخفضت شدة تساقطه بشكل ملحوظ بعد 6 أشهر من وضع مادة الكافيين عليه، كما أنه ساهم في تقليل حكة فروة الرأس وجفاف فروة الرأس وتوتر فروة الرأس بعد ستة أشهر من الاستخدام.