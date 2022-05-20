مؤهلات قادة التنظيمات الإرهابية.. توفيق فريج بائع عسل وحبارة دبلوم صنايع

كتب إيهاب المهندس

من خلال أوراق التحقيقات مع الإرهابيين والمتهمين بتكوين خلايا إرهابية يظهر أن أغلبهم لم يكمل تعليمه وبعضهم حاصل على مؤهل متوسط.

ـ عادل حبارة

الإرهابي عادل حبارة المتهم في العديد من العمليات الإرهابية أبرزها مذبحة رفح ومقتل مخبر شرطة بالشرقة، ومؤهل المتهم كان دبلوم صناعي.

ــ توفيق فريج

أسس توفيق فريج بيت المقدس، هذه الخلية التي ارتكبت العديد من العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة، وتبين ان المتهم كان بائعا للعسل وحاصل على دبلوم تجارة.

ـــ كريم البدوى

ارتبط اسم الإرهابى كريم البدوى بتأسيس خلية مدينة نصر، والتي خططت لتنفيذ عمليات عدائية ورصد قناة السويس، والمتهم حاصل على مؤهل متوسط.

- الإرهابى عمرو سعد

الإرهابى عمرو سعد مؤسس خلية الكنائس، وحاصل على دبلوم متوسط.