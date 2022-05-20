اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 09:54 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 مايو 2022 09:29 ص
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة خلال 24 ساعة فيروس كورونا
سول (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، تسجيل 25 ألفا و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 17 مليونا و914 ألفا و957 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 43 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 23 ألفا و885 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.
وبدأت موجة أوميكرون فى الانخفاض بعد أن وصلت الإصابات اليومية في البلاد إلى ذروتها عند 621 ألفا و178 حالة في 17 مارس الماضي.

 


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