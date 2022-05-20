اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعى يستخرج هاتف محمول من بطن شاب

الجمعة، 20 مايو 2022 11:09 ص
فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعى يستخرج هاتف محمول من بطن شاب الهاتف
القليوبية- إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح فريق جراحي في مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور هشام السيد العريف، مدرس مساعد الجراحة العامة، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب 25 عاما، كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

وكان قد استقبل مستشفى بنها الجامعي بقسم جراحة الطوارئ، شابا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، وتفاجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته، وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور هشام السيد إن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما، وتعد الحالة الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج موبايل من بطن مريض، حيث تدخل المستشفى منذ فترة لاستخراج تليفون محمول من بطن مريض في وقت سابق.
 


 

2046363251653031346
 

 

4117274171653031344
 

 


 


محافظة القليوبية

مستشفى بنها الجامعى

فريق جراحي ببنها

هاتف محمول


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة