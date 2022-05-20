فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعى يستخرج هاتف محمول من بطن شاب

القليوبية- إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي في مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور هشام السيد العريف، مدرس مساعد الجراحة العامة، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب 25 عاما، كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.



وكان قد استقبل مستشفى بنها الجامعي بقسم جراحة الطوارئ، شابا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، وتفاجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته، وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.



وقال الدكتور هشام السيد إن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما، وتعد الحالة الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج موبايل من بطن مريض، حيث تدخل المستشفى منذ فترة لاستخراج تليفون محمول من بطن مريض في وقت سابق.

















