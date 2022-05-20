اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 04:40 ص
أكرم القصاص
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طوال اليوم.. غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث فقط (إنفوجراف)

الجمعة، 20 مايو 2022 04:30 ص
طوال اليوم.. غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث فقط (إنفوجراف) غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث فقط

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تغلق الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث، محطة منرو العتبة، ليوم واحد فقط اليوم الجمعة، نظراً لوجود أعمال إنشائية. 

وأكدت الشركة أن محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.
 
وقالت الشركة: “بناءً عليه يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو بشكل طبيعي ومنتظم”.
 
طوال يوم الجمعة 20 مايو 2022 غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث فقط
طوال يوم الجمعة 20 مايو 2022.. غلق مؤقت لمحطة مترو العتبة بالخط الثالث فقط

 


غلق محطة مترو العتبة

مترو العتبة بالخط الثالث

المترو


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