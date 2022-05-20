ضبط 6 متهمين بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج: محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الامنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب الخلافات على مسقى مائى بالأرض الزراعية، وتم ضبط 6 من المشاركين في المشاجرة من بينهم 4 مصابين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بين طرفين بدائرة المركز، وتم السيطرة عليها وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز، وتبين أنها بين كل من" طرف أول " جمال ح ح 65 سنة عامل مصاباً " جرح بالساق اليسري " وشقيقه طلعت ح ح 55 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بالرأس "وعبد العاطي ش م 45 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بالجبهة والذراع الأيسر "، وبين " طرف ثان " حمدي م ح 61 سنة عامل وشقيقه محمد م ح 55 سنة عامل وخالد أ ع 20 سنة عامل مصابين " جروح رضية بفروة الرأس "، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي ملكية مسقي مائي بأرضهم الزراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.