رئيس حكومة إيطاليا: قلت لبوتين أدعوك للحديث عن السلام.. فأجاب: "مش وقته"

فاطمة شوقى

قال رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجى إنه دعا الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي جرى في وقت سابق، إلى الحديث عن السلام ولكنه أجاب بالرفض.

وقال دراجى، خلال حديث الجمعة مع طلاب بمدينة فيرونا، "قلت لبوتين: أنا أدعوك للحديث عن السلام ، فقال لي: هذا ليس الوقت المناسب.

وأضفت: أنا أتصل بك لأنني أرغب في وقف إطلاق النار ولماذا لا تتحدثان أنت وزيلينسكي، فأجاب مجددا: ليس هذا هو الوقت المناسب ".

وأضاف رئيس الحكومة الايطالي "لقد حالفني الحظ في واشنطن، عندما تحدثت إلى الرئيس بايدن ، فقلت له إن بوتين ربما يريد فقط سماع كلمة منك وطلبت منه الاتصال ببوتين، وكان هذا الاقتراح أكثر حظًا لأنه في اليوم التالي وليس بايدن بل وزير الدفاع الأمريكي تواصل مع نظيره الروسي، في إشارة إلى أول مكالمة هاتفية جرت بين لويد أوستن وسيرجي شويغو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ودعا دراجى إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد دراجي - في جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ حول تطورات الأزمة الأوكرانية، أن حكومته ستواصل دعم الحكومة الأوكرانية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وحلفائه.

وقال دراجي: "إذا كان بإمكاننا الحديث اليوم عن محاولات للحوار، فذلك لأن أوكرانيا تمكنت من الدفاع عن نفسها في الأشهر الأخيرة"، مؤكدا أن إيطاليا ستتحرك مع شركائها الأوروبيين وحلفائها للبحث عن كل فرصة ممكنة للوساطة".

وأضاف دراجى: "أن اليوم هو الخامس والثمانين للحرب، وقد اصطدم أمل الجيش الروسي بالهجوم على مساحات شاسعة من الأرض في وقت قصير بالمقاومة الأوكرانية"، مشيرا إلى انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق لتركيز جهودهم في المنطقة الشرقية للبلاد.