خبراء: جدري القرود ينتشر من خلال "الاتصال الجسدي الوثيق" وليس عن طريق الهواء

كتبت إيناس البنا

مع استمرار تأكيد حالات الإصابة بجدري القرود في 7 دول خارج أفريقيا وانضمام الولايات المتحدة وإيطاليا والسويد إلى المجموعة المشكوك فيها، يحذر أحد الخبراء من أن أرقام الحالات سترتفع على الأرجح في المستقبل القريب.

وأخبر الدكتور أميش أدالجا، خبير الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، موقع DailyMail أن الفيروس ينتشر عن طريق اللمس الجسدي - وأنه لا ينتشر إلا من خلال قطرات الجهاز التنفسي في الهواء لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض بالفعل.

أعلن مسؤولو الصحة في ولاية ماساتشوستس يوم الأربعاء عن أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال هذا التفشي لرجل لم يذكر اسمه كان قد سافر مؤخرًا إلى كندا، وأفاد المسؤولون أنه تم نقله إلى المستشفى، لكنه في حالة جيدة.

تنضم أمريكا إلى خمس دول أوروبية وهم: إيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة في تأكيد الحالات، كما يتم التحقيق في ما لا يقل عن 13 حالة مشتبه بها في كيبيك ، كندا.

يقوم المسئولون الأمريكيون أيضًا بالتحقيق مع ستة أشخاص كانوا في رحلة مع بريطاني أثبت لاحقًا إصابته بالفيروس، ولم يتم ربط أي وفيات بالفيروس خلال هذه الفاشية.

وفقا للتقرير، فأن الفيروس شائع في وسط وغرب إفريقيا، ويمكنه الانتقال عبر الأنواع من الحيوانات إلى البشر من خلال الاتصال الجسدي، غالبًا ما يعاني الشخص المصاب من طفح جلدي وآفات معدية على جلده ، إلى جانب أعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا.

الفيروس في الغالب يوجد في نيجيريا ، على الرغم من وجود فترة 40 عامًا دون الإبلاغ عن حالة واحدة قبل ظهورها مرة أخرى في الدولة الأفريقية في عام 2017.

في حالات التفشي النموذجية، تكون حوالي حالة واحدة من كل عشر حالات قاتلة ، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن خطر الوفاة من السلالة التي تشق طريقها حاليًا عبر العالم منخفضة بنسبة 1٪ فقط.

ويحذر الخبراء من أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حالات الإصابة بالفيروس النادر في الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت أرقام الحالات ستفوق الرقم القياسي البالغ 43 حالة التي تم اكتشافها في أمريكا خلال تفشي المرض عام 2003.