اليوم السابع
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حجز تاجر ضبط بحوزته 3 أطنان زيت مجهول المصدر قبل بيعه فى القاهرة

الجمعة، 20 مايو 2022 09:03 م
حجز تاجر ضبط بحوزته 3 أطنان زيت مجهول المصدر قبل بيعه فى القاهرة زيت طعام، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 3 أطنان من زيت الطعام مجهولة المصدر.
 
وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، لحيازته كميات كبيرة من (زيت الطعام بلغت 3 طن،جميعها بدون مستندات "مجهولة المصدر"  بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لاسيما جرائم الغش التجارى ومراقبة أسواق التصنيع والتداول.
 
 

 


تموين زيت

أغذية مغشوشة

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