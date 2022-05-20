حبس شخصين متهمين بالنصب على مواطن والاستيلاء على أمواله بالجيزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شخصين، لاتهامهما بالنصب على مواطن، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بعد إيهامه باستيراد سيارة من الخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، بتضرره من (شخصين) لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه، بادعائهما بأنهما يعملان بإحدى شركات استيراد السيارات من الخارج "شركة وهمية"، وإيهامه بقدرتهما على استيراد سيارة من الخارج، حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وقيام (المشكو فى حقهما "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.