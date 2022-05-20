تفاصيل القبض على عاطل يتسلق المواسير لسرقة المنازل فى التجمع الخامس

كتب أحمد عبد الهادى

أقر عاطل بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، كما اعترف بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها.

البداية كانت بنجاح أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه الشروع فى سرقة الفيلا سكنه عن طريق "التسلق وكسر باب بدروم الفيلا".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر)، وبمواجهته أقر بشروعه فى سرقة الفيلا محل سكن المُبلغ بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، إلا أنه عقب دخوله أستشعر تواجد مالك الفيلا ، فلاذ بالفرار.

وأضاف بشرائه الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.