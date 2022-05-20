تعرف على أهم المعلومات عن مشروع إنتاج الحرير بمركز نقادة فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

إنتاج الحرير من المشروعات الحديثة في مركز نقادة جنوب قنا والتي ترعاها المحافظة لأول مرة وتزرع أشجار التوت على مساحات كبيرة لإنتاج الحرير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من أبناء المركز في المراحل الأولى، وإنشاء مراكز تدريب لصناعة الحرير، ويستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن أكبر مشروع لإنتاج الحرير بالصعيد:



1. يقع المشروع على مساحة 20 فدانا كمرحلة أولى من المشروع.

2. المزرعة أولى المشروعات الناجحة في إنتاج خيوط الحرير في مصر حتى الآن.

3. وفر 100 فرصة عمل لأبناء مركز نقادة كمرحلة أولى.

4. التكلفة الإجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بينما ستقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 200 فدان ستجرى زراعتها بأشجار التوت المتقزم.

5. يشمل المشروع عددا من التدخلات الزراعية الأخرى مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود، بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

6. خلال المرحلة الأولى من المشروع سيجرى إنشاء مركز لتدريب الشباب من الخريجين على صناعة الحرير.

7. يشمل المشروع إنشاء أول نموذج عصارة عسل أسود بدون وجود أي أيدي عاملة وذلك للاستفادة من مخلفات التوت بعد التصنيع ليتم عمل تدوير لها.

8. إنشاء مصنع بيض لدودة القز خلال المرحلة الثانية من المشروع.



مشروع إنتاج الحرير بمركز نقادة في قنا (1)



مشروع إنتاج الحرير بمركز نقادة في قنا (2)