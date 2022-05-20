وذكرت الوكالة - في تغريدة عبر تويتر أوردها "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه "منذ 24 فبراير، عبر إجمالي 3 ملايين و486 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".

وأوضحت الوكالة أن نحو 22 ألف لاجيء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس، مقابل 21 ألفا و500 لاجىء في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.