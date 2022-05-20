بلومبرج: بايدن يبحث اللقاء مع ولى العهد السعودى خلال زيارة للشرق الأوسط

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر أمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يبحث عقد لقاء مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى وقت قريب الشهر المقبل.

وأفاد مصدر مسئول فى إدارة بايدن أن الرئيس الأمريكى ربما يزرو الشرق الأوسط لعقد لقاءات مع مجلس التعاون الخليجى، الذى تتولى المملكة العربية السعودية حاليا رئاسته.

وذكرت بلومبرج أن المصادر رفضت الكشف عن هويتها لأن الاجتماع المتوقع أن يتم فى السعودية لا يزال قيد النقاش. وكانت شبكة "سى إن إن" قد ذكرت فى وقت سابق أن هناك تخطيطا يجرى للقاء بين الرئيس الأمريكى وولى العهد السعودى.

وقالت متحدثة باسم المجلس الأمن القومى الأمريكى إنه لا يوجد سفر ليتم الإعلان عنه حاليا. فيما لم تعلق السفارة السعودية فى واشنطن أو مجلس الاتصالات الدولى بالسعودية على الأمر.

يذكر أن الرئيس بايدن بدأ اليوم، الجمعة، جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان تركز على 5 ملفات بارزة بينها "تسريع وتيرة التقارب بين الحليفين"، و"دفع سيول للانضمام إلى كواد" و"التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" و"تشديد العقوبات على روسيا".

وتعد زيارة بايدن لكوريا واليابان أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وسيلتقي الرئيس الأمريكي أيضا، أثناء وجوده في اليابان قادة التحالف الاستراتيجي لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المعروف باسم "كواد" (الرباعية)، وهي مجموعة تضم أستراليا والهند واليابان.