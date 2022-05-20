وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة أن الإمدادات الطبية تتضمن مضادات حيوية ومسكنات ومعدات وقاية شخصية وأجهزة تنفس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إرسال سيارات إسعاف خلال الأسابيع المقبلة.

وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد صرح بأن "الهجمات التي لم يسبقها استفزاز وغير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا خلقت حالة طواريء طبية، حيث يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منشآت الرعاية الصحية مثل وحدات التوليد والمستشفيات وسيارات الإسعاف".

وأضاف جاويد أن "دعم المملكة المتحدة لأصدقائنا في أوكرانيا راسخ، حيث يتم تقديم الأدوية والمعدات التي يحتاجون إليها بشدة والتي أنقذت عشرات الآلاف من الأرواح".