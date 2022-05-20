بدء حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية بالمنيا.. الأحد المقبل

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، عن بدء حملة لمكافحة القوارض بطعم فوسفيد الزنك والمسيلات، الأحد المقبل 22 مايو الجاري ولمدة 5 أيام، وفقًا لبرنامج زمني محدد على مستوى مراكز المحافظة، وفى بؤر الإصابة وعلى طريق الإبراهيمية، وذلك عقب حصاد المحاصيل الشتوية لموسم 2022 وخلو الأرض من الزراعات.



وأوضح المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير مبيد فوسفيد الزنك لتغطية الحملة، والذي يخلط بجريش الذرة الشامية في الأماكن غير المكشوفة، كما يتم وضع الطعوم السامة في جميع بؤر الفئران والتي تشمل (الجحور، والأماكن السفلية للجسور والترع، والمصارف، والأحواض، ووسط الهيش والحلفا وعلى جانبى شريط السكك الحديدية) للحفاظ على الصحة العامة، وعدم إجراء العلاجات في المناطق السكانية لضمان إنجاح عمليات المقاومة ووصول الطعوم السامة للآفة المستهدفة فقط مع التركيز على الطرق الرئيسية (الإبراهيمية ــــ سرى باشا ـــــ مصرف المحيط).



كما كلف وكيل وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية، بجميع المراكز بالالتزام بالتعليمات الفنية والمرور والمتابعة المستمرة بعد الانتهاء من العمل على المساحات المعالجة لتقييم الخطة وتقدير نسب الإبادة وفى حالة وجود مساحات ذات كثافة عددية من القوارض تتم مقاومتها بعد مرور أسبوع باستخدام المبيدات المسيلة للدم.



وشدد على استخدام أجهزة ومعدات الوقاية من فرق المكافحة مع التنبيه على المزارعين والأهالي بمنع خروج الحيوانات والطيور لأماكن العلاج قبل إجراء عمليات المقاومة.