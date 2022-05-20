بأي ذنب قتلت..وفاة طفلة أصيبت منذ أيام بخرطوش في شرفة منزلها ببورسعيد (فيديو)

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام مستشفى السلام في بورسعيد، الذي شهد وفاة الطفلة حنين ضحية طلقات الخرطوش التي تلقتها خلال مشاهدتها لـ"زفة عربيات" من شرفة منزلها.



لقيت الطفلة حنين التي أصيبت بطلقات الخرطوش، مصرعها اليوم الجمعة، بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الوجه، عندما كانت تقف في شرفة منزلها وأطلق طفل طلقات خرطوش في حفل زفاف بنطاق حي العرب، فأصيبت بطلقة.



كان مستشفي السلام بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، قد استقبل المصابة حنين مسعد الرزقي والتي تبلغ من العمر 10 سنوات، عن طريق الأهالي، بعد تعرضها لطلق خرطوش، واستقرار أجزاء من الطلقات بأماكن متفرقة في الوجه والرقبة.





فور وصول الطفلة للمستشفى تم استقبالها بقسم الطوارئ، وجري عمل الإشاعات اللازمة لها، وتبين أنها مصابة بـ طلقات في فروة الرأس من الخارج، وداخل تجويف العين اليسرى خلف كرة العين، وداخل التجويف الأنفي الأيمن، وبجانب وخلف الفك العلوي، وبالجبهة اليسري للوجه، وعلي جسم الفقرة العنقية الخامسة، وتعاني من ارتشاح هوائي بالرقبة علي جانبي القصبة الهوائية.



وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض علي المتهم.



وأكدت أسرة الطفلة، أن حنين كانت تقف في شرفة المنزل، وأثناء مرور زفة فرح من شارع السواحل وعدلي بحي المناخ ببورسعيد، قام أحد المشاركين باطلاق طلقات الخرطوش مما تسبب في إصابة الفتاة.



وطالبت أسرة الطفلة بسرعة الكشف عن كافة المتسببين في الحادث، وتقديمهم للمحاكمة خاصة وأن الطفلة تعرضت لاصابات خطيرة.



