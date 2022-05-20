اليوم السابع: مستقبل مصر للزراعة المستدامة.. نقطة الانطلاق لتحقيق حلم الدلتا الجديدة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى

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مستقبل مصر للزراعة المستدامة.. نقطة الانطلاق لتحقيق حلم الدلتا الجديدة.. توفير الزراعات الاستراتيجية ودعم فرص المنافسة وتعزيز الاستثمار وتطويع الأرض لتنفيذ أحلام المصريين.. والبداية من حصاد القمح والحبوب لتوفير مليارات الجنيهات.. والمشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألفا غير مباشرة



20 % زيادة فى الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2022.. وزيرة التجارة والصناعة تستعرض مع رؤساء المجالس التصديرية مستهدفات زيادة الصادرات.. وتؤكد: الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للقطاعات الصناعية لرفع معدلات التنمية

وداعا سمير صبرى.. صاحب البصمات فى الفن والإعلام

طباعة أسئلة الثانوية العامة والبابل شيت وكتيب المفاهيم.. «التعليم»: ترك مسودة بورقة الأسئلة يستخدمها الطالب فى الخطوات.. والحفاظ على سرية الاختبارات وتظريف الأسئلة لخروجها من المطبعة قبل انطلاق الاختبارات



الحكومة تنفى خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة



أكرم القصاص يكتب: «المستريح والتعبانين».. مواجهة قصة نصب معلن

8.2 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى.. الحلم أصبح حقيقة والتجربة تثبت نجاح التنمية.. الحصول على كوب ماء نظيف وصرف صحى آدمى يتحقق.. والمشروعات نقلة نوعية فى حياة الملايين بالقرى

