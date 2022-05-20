وأضاف كيشي - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن هناك احتمالا أن تتخذ كوريا الشمالية مزيدا من الإجراءات الاستفزازية، بما في ذلك احتمال إطلاق مثل هذا الصاروخ بعيد المدى.

وتشعر اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالقلق من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية أو صاروخية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سول وطوكيو.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية، في وقت لاحق اليوم، لعقد قمته الأولى مع الرئيس يون سيوك-يول، لمناقشة مجموعة من القضايا، بما فى ذلك البرنامج النووى لكوريا الشمالية.

وتأتي زيارة بايدن، وهى الأولى له منذ توليه منصبه، في الوقت الذي تعتقد فيه كل من سول وواشنطن، بأن كوريا الشمالية على وشك القيام بتجربة نووية أو صاروخية باليستية عابرة للقارات، أثناء وجوده في كوريا الجنوبية أو اليابان (المحطة الثانية في جولته).