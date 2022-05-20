اليوم السابع
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المواطنون يحتفلون بالمولد الرجبى الدسوقى فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 20 مايو 2022 06:34 م
المواطنون يحتفلون بالمولد الرجبى الدسوقى فى كفر الشيخ.. صور الاحتفال بالمولد الرجبي الدسوقي بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، بمدينة دسوق فى كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالًا من المريدين، ومحبى آل البيت، لزيارة الضريح تزامنًا مع بدء المولد الرجبى للعارف بالله إبراهيم الدسوقى، ووجود عدد من الطرق الصوفية، ويمتد المولد لمدة أسبوع ينتهى الخميس المقبل.

وتوافد محبى الدسوقى، على المسجد لزيارة المقام، معبرين عن فرحتهم بقرار إعادة فتح الضريح ضمن المساجد الكبرى التى يتواجد بها الأضرحة، كما تشهد دسوق تجمعات فى أماكن غير المسجد لمحبى صاحب المقام لإقامتهم مظاهر الاحتفال بطريقتهم الخاصة تتضمن قراءة القرآن الكريم، وإطلاق الأدعية.

يذكر أن المولد الرجبى هو “المولد الصغير” للعارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، كما يطلق عليه أتباع المذهب الصوفى، وهو الاحتفال الثانى بعد الاحتفال الذى يتم تنظيمه فى شهر أكتوبر من كل عام، وتستقبل خلاله مدينة دسوق عشرات الآلاف من الزوار من الدول العربية والإسلامية.

 

 

 

اقبال على مولد الدسوقي (1)
اقبال على مولد الدسوقي (1)

 

الاقبال على المولد الرجبي بدسوق (1)
الاقبال على المولد الرجبي بدسوق (1)

 

التوافد على مقلام الدسوقي (1)
التوافد على مقلام الدسوقي (1)

 


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