اليوم السابع
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"المستثمر الوطنى" موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة، 20 مايو 2022 01:52 م
"المستثمر الوطنى" موضوع خطبة الجمعة القادمة وزارة الأوقاف
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 شوال 1443هـ الموافق 27 مايو 2022م تحت عنوان: "المستثمر الوطني".
 
وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري.
 
كما أعلنت الوزارة خطب شهر ذي القعدة 1443هـ
 
الجمعة الأولى : 3/6/2022م سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية
الجمعة الثانية : 10/6/2022م حرص الإسلام على ترسيخ القيم الإنسانية
الجمعة الثالثة : 17/6/2022م الكلمة الخبيثة
الجمعة الرابعة : 24/6/2022م الحفاظ على الوطن

الاوقاف

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