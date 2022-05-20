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قافلة دعوية للأزهر والأوقاف فى مدينة الأمل الجديدة بالقاهرة اليوم

الجمعة، 20 مايو 2022 01:00 ص
قافلة دعوية للأزهر والأوقاف فى مدينة الأمل الجديدة بالقاهرة اليوم قافلة دعوية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة، وتضم (عشرة) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الزارع المجد".
 
وفيما يلى أسماء الأئمة المشاركون في القافلة من الأزهر والأوقاف:
1. الدكتور سعيد حامد مبروك - مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة - ضياء الحق-شارع ضياء الحق
2. الشيخ عثمان أحمد عبدالحميد - مجمع البحوث الإسلامية لواء الإسلام-شارع رابعة العدوية
3. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد أحمد غازي- مفتش إدارة مدينة نصر -الفاروق عمر-شارع الفاروق عمر
4. الشيخ/ أبو المعارف أحمد محمود- مجمع البحوث الإسلامية نور الإسلام-شارع لواء الإسلام
5. الشيخ/ أيمن أبو النصر أبو النصر- إمام وخطيب الصلاح-امتداد الورشة
6. الشيخ/ عبدالله صبحي عبد الرؤوف -مجمع البحوث الإسلامية الحرمين-شارع الورشة
7. الشيخ/ بسيوني عبدالعزيز عبدالحميد- إمام وخطيب بنت العقود-شارع الورشة
8. الشيخ/ أحمد سعيد أبو المعاطي- مجمع البحوث الإسلامية الدربي- أمام الموقف
9. الشيخ/ أنور يحي متولي الكومي- إمام وخطيب البشير النذير- بجوار شركة الكهرباء
10. الشيخ/ مصطفي خالد محمد خالد - مجمع البحوث الإسلامية لواء الإسلام- شارع لواء الإسلام

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