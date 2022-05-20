قافلة دعوية للأزهر والأوقاف فى مدينة الأمل الجديدة بالقاهرة اليوم

كتب على عبد الرحمن

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الأزهر الشريف ، القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا )، بمحافظة القاهرة، وتضم (عشرة) علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الزارع المجد".

وفيما يلى أسماء الأئمة المشاركون في القافلة من الأزهر والأوقاف:

1. الدكتور سعيد حامد مبروك - مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة - ضياء الحق-شارع ضياء الحق

2. الشيخ عثمان أحمد عبدالحميد - مجمع البحوث الإسلامية لواء الإسلام-شارع رابعة العدوية

3. الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد أحمد غازي- مفتش إدارة مدينة نصر -الفاروق عمر-شارع الفاروق عمر

4. الشيخ/ أبو المعارف أحمد محمود- مجمع البحوث الإسلامية نور الإسلام-شارع لواء الإسلام

5. الشيخ/ أيمن أبو النصر أبو النصر- إمام وخطيب الصلاح-امتداد الورشة

6. الشيخ/ عبدالله صبحي عبد الرؤوف -مجمع البحوث الإسلامية الحرمين-شارع الورشة

7. الشيخ/ بسيوني عبدالعزيز عبدالحميد- إمام وخطيب بنت العقود-شارع الورشة

8. الشيخ/ أحمد سعيد أبو المعاطي- مجمع البحوث الإسلامية الدربي- أمام الموقف

9. الشيخ/ أنور يحي متولي الكومي- إمام وخطيب البشير النذير- بجوار شركة الكهرباء

10. الشيخ/ مصطفي خالد محمد خالد - مجمع البحوث الإسلامية لواء الإسلام- شارع لواء الإسلام