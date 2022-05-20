الكويت: 438 ألف ناخب كويتى يختارون 8 أعضاء للمجلس البلدى غدا

إيمان حنا

يتوجه 438283 ناخباً بالكويت ، إلى صناديق الاقتراع غداً السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، لاختيار 8 أعضاء لعضوية المجلس البلدي 2022 من بين 36 مرشحاً يمثلون 8 دوائر انتخابية، من بينهم امرأة، و3 أعضاء مجلس بلدي، وذلك بعد تزكية خالد مفلح المطيري في الدائرة السابعة (العمرية)، ونصار المهيني العازمي في الدائرة العاشرة (الصباحية). وفق"القبس" .

وسيقترع الناخبون في 443 لجنة موزعة على 76 مدرسة في الدوائر الثماني، منها 38 للذكور، و38 للإناث، حيث حدد قانون البلدية 33 لسنة 2016 في مادته الرابعة أن لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها، وستجري هذه الانتخابات وفقاً لجداول 2021.

وتتصدر الدائرة الثالثة (الفيحاء) الدوائر بعدد مرشحيها (8 مرشحين)، تأتي بعدها الدائرة الرابعة (حولي) 7 مرشحين، ثم الدوائر الأولى (الشرق)، والخامسة (السالمية)، والسادسة (أبرق خيطان)، والثامنة (الصليبخات) 4 مرشحين لكل دائرة، وبعدها الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم) 3 مرشحين، ثم الدائرة التاسعة (الأحمدي) بمرشحين.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات وحسب المادة الرابعة من قانون البلدية 33 لسنة 2016، يصدر مرسوم بتعيين 6 أعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج، ويشترط في الأعضاء المعينين أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي.

وتعتبر هذه الدورة هي الثالثة عشرة منذ انطلاق انتخابات المجلس البلدي التي تشكل إضافة جديدة في مسيرة الديموقراطية والعمل البلدي، ويشارك في هذه الانتخابات 3 أعضاء من المجلس الحالي، هم الدكتور حسن كمال (الدائرة الأولى)، وعبدالله المحري (الدائرة الثانية)، وفهيد المويزري (الدائرة السادسة).

وكان قد فاز مرشحا الدائرتين السابعة (العمرية) خالد مفلح المطيري، والعاشرة (الصباحية) نصار المهيني العازمي، بعضوية المجلس البلدي بالتزكية، حيث لم ينافسهما أحد خلال فتح باب الترشيح.

وقد شهد المجلس البلدي 12 عملية انتخابية عامة خلال 61 عاماً، وذلك منذ استقلال البلاد عام 1961.