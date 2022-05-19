اليوم السابع
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مصرع طالب مصرى بالكويت إثر حادث سير.. وضبط السيدة المتسببة

الخميس، 19 مايو 2022 02:52 م
مصرع طالب مصرى بالكويت إثر حادث سير.. وضبط السيدة المتسببة إسعاف ـ أرشيفية
إيمان حنا

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صدمت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة  طالبا مصريا بمنطقة السالمية بالكويت، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وقال مصدر أمنى كويتى، إن السيارة صدمت الطالب البالغ من العمر 15 عاما أثناء عبوره طريقا مؤديا إلى مدرسته، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على المواطنة التي كانت تقود السيارة وتحويلها إلى قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

فيما ناشد عدد من أولياء الأمور والأهالى وزارة الأشغال العامة لإنشاء جسر مشاة أو عمل مطبات على جهتى الطريق الموازى للبوليفارد ومبنى إدارة منطقة حولى التعليمية.

 


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