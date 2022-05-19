مصرع طالب مصرى بالكويت إثر حادث سير.. وضبط السيدة المتسببة

إيمان حنا

صدمت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة طالبا مصريا بمنطقة السالمية بالكويت، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وقال مصدر أمنى كويتى، إن السيارة صدمت الطالب البالغ من العمر 15 عاما أثناء عبوره طريقا مؤديا إلى مدرسته، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على المواطنة التي كانت تقود السيارة وتحويلها إلى قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.