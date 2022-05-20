القومي للحوكمة يبحث أوجه التعاون مع سفارة السويد بالقاهرة

كتبت أسماء أمين

التقت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالقائم بأعمال سفير السويد بالقاهرة، الوزير مفوض Mr Jörgen Persson، وذلك لبحث أوجه التعاون الثنائي المستقبلي بين الطرفين خاصة في مجال التنمية المستدامة، وكان الاجتماع بحضور نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية، وأماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى التطور التاريخي لنشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ودوره، منوهة عن تعاون المعهد مع أعرق المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستوى الإقليمي والدولي لتقديم أفضل الخدمات التدريبية وبناء القدرات والتعليم والأبحاث والاستشارات خاصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

وسلطت شريف الضوء على مبادرة "هي لمستقبل رقمي" والتي ينفذها المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية و UNDP وتهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين عن طريق تعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز، موضحة أن البرنامج بدأ بتدريب 2000 سيدة ومن المستهدف الوصول إلى 8000 سيدة خلال عام 2022 .

وتناولت شريف بالحديث الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب "تنمية" والتي تهدف إلى نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساهمة في تحقيق تطلعات أجندة أفريقيا 2063، مضيفة أن المعهد أطلق منصة التعليم ATINGI خصيصا للدول الأفريقية بهدف تحسين التدريب المهني عن طريق التعليم الإلكتروني، ويعد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الشريك الحصري للمنصة، إلى جانب إطلاق المعهد منصة "استدامة" للتعليم الرقمي، ويتیح من خلالها أكثر من 50 برنامجًا في المجالات المختلفة في الحوكمة والتنمیة المستدامة من خلال التدریب التفاعلي فى التطویر وبناء القدرات.