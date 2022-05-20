السودان يستنكر بشدة تصريحات إثيوبيا حول منطقة الفشقة

وكالات

استنكرت الخرطوم، بأشد العبارات، تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي دمقى موكنن بشأن منطقة الفشقة، المتنازع عليها، ودعت لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها تستنكر حديث موكنن أمام برلمان بلاده في 17 من الشهر الجاري، "بشأن منطقة الفشقة السودانية"، وقالت إنه "استند فيه على معلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد في اتفاقية 1902 وبروتكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين والمذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18يوليو 1972".

وأضافت أن ذلك يأتي في وقت "تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد".

وقالت الخارجية في بيانها إن "السودان يود التأكيد على أن انتشار قواته الأمنية داخل حدوده جزء لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دوليا".

وأضافت أن "السودان يؤكد على عمق العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي، ويدعو الشقيقة جمهورية أثيوبيا الفدرالية لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين".