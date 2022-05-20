الداخلية تضبط 117 طن قمح قبل بيعه في السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1272) قضية تموينية متنوعة من بينهم (6) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (26,390 طن "دقيق- مكرونة – زيت طعام – أرز – سكر تموينى – أعلاف -مسلى" – 2,500 طن أسمنت") ، (325) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (13,970 طن "مكرونة، سكر حر، أرز، دقيق أبيض، زيت"–46 عبوة سجائر – 15 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (444) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (33 قضية دقيق مدعم"تصرف ، تجميع" – 84 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 120 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 36 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 46 قضية توقف عن الإنتاج – 125 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (14,140 طن دقيق بلدى) وكذا (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (73,300 طن أسمدة مدعمة – 3,718 طن سلع تموينية – 15 طن مواد بترولية "مازوت"- 80 كيلو جرام "عصائر" – 83800 لتر "سولار، بنزين" – 16 بطاقة تموينية ذكية) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (147,208 طن – 15 إسطوانة بوتاجاز - 46 عبوة سجائر – 83800 لتر مواد بترولية – 16 بطاقة تموينية ذكية ) كان أبرزها ضبط (73,3 طن "أسمدة زراعية مدعمة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة .

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة المنوفية) لتصرفه فى كمية قدرها (8,4 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم المقرر، وضبط (10 طن "فول حصى") معبأ داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3,5 طن "دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول.

وأسفرت الجهود عن ضبط (25 قطعة كماليات سيارات أجهزة تنبيه صوتية وضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ) بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة.. بحوزة (مالك محل لتجارة كماليات السيارات) بمحافظة المنوفية ، وضبط (2٫18 طن مصنعات لحوم) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (4 طن ملح طعام) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخاله فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان) بمحافظة الشرقية .

ونجحت الجهود في ضبط (2,6 طن جبن رومى) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك معمل لمنتجات الألبان) بمحافظة البحيرة ، وضبط (21,85 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة أسيوط .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (117,052 طن أقماح محلية) – (9 مخازن) – (3 سيارات نقل) أبرزها ضبط (25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الغلال "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (10,68 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة مطروح، وضبط (8 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة كفرالشيخ ، وضبط (5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الغلال "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.