وذكرت الشركة - في بيان صحفي - أنه وقع اختيار هذه المواعيد لتمكين المسافرين الليبيين والأجانب العاملين في ليبيا من قضاء عطلة نهاية الأسبوع في جربة، كما تم ترتيب مواعيد هذه الرحلات، لليبيين المتجهين إلى جزيرة جربة التونسية لأغراض سياحية أوطبية وأيضا لفائدة رجال الأعمال والاقتصاديين من الجنوب التونسى.



وأوضحت الشركة أنه تمت دراسة مواعيد الرحلات بدقّة حتى تتلائم مع أوقات الرحلات الأخرى التي تؤمنها إلى تونس العاصمة أو إلى وجهات أخرى عالمية مثل مالطا وباليرمو ونابولي لتمكين المسافرين من مواصلة رحلاتهم نحو وجهاتهم دون الانتظار لوقت طويل.



ونوهت الشركة إلى أنه بالإمكان اقتناء تذاكر السفر عبر الموقع الرسمي لشركة الخطوط التونسية السريعة، الذي يوفر، أيضا، خدمات جديدة على غرار تعديل موعد الرحلة أو طلب استرداد قيمة التذكرة مباشرة عبر الانترنت في حال العدول عن السفر.