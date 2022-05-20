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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية إجراء التدقيقات اللازمة حول الأنباء التى أوردتها بعض المصادر الإعلامية عن اختطاف ثلاثة مواطنين فى مالى.

وذكرت الخارجية الإيطالية- في بيان مقتضب، أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة- أن وحدة الأزمات بالوزارة تجري التدقيقات والتحقيقات اللازمة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية لويجى دى مايو يتابع تطورات القضية شخصياً. وكانت وكالة أنباء مالي الرسمية، قد أعلنت أن مسلحين مجهولين اختطفوا، أمس، أربعة أشخاص في مدينة تقع جنوبي البلاد.. وقالت إن المختطفين هم ثلاثة إيطاليين (عائلة تتكون من زوجين وابنهما) وشخص توجولي، مبينة أنهم كانوا يتواجدون في مؤسسة تابعة لإحدى الكنائس.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده سوف تواصل دعم مالي في حربها ضد الإرهاب.

وقال لافروف - في مستهل لقائه بوزير خارجية مالي عبد الله ديوب بموسكو : "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نستمع إلى تقييماتك الجديدة للوضع المتطور في بلدكم، وحول جهود حكومتكم في تطبيع الوضع، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على التهديدات الإرهابية"، مؤكدا أن موسكو سوف تواصل كافة الدعم الممكن لمالي لمحاربة الإرهاب.

وأضاف لافروف: "أن إفريقيا هي صديقتنا القديمة، ونحن معنيون بالمساعدة في حل الأزمات التي تواجهها القارة، والتي لا زالت قائمة مع الأسف" .

وتابع: "أن روسيا، بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي، وكذلك على المستوى الثنائي، سوف تستمر في تقديم الدعم والمساعدة".