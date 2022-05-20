وذكرت الخارجية الإيطالية- في بيان مقتضب، أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة- أن وحدة الأزمات بالوزارة تجري التدقيقات والتحقيقات اللازمة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية لويجى دى مايو يتابع تطورات القضية شخصياً.

وكانت وكالة أنباء مالي الرسمية، قد أعلنت أن مسلحين مجهولين اختطفوا، أمس، أربعة أشخاص في مدينة تقع جنوبي البلاد.. وقالت إن المختطفين هم ثلاثة إيطاليين (عائلة تتكون من زوجين وابنهما) وشخص توجولي، مبينة أنهم كانوا يتواجدون في مؤسسة تابعة لإحدى الكنائس.