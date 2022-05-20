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الجيش الصومالى يعتقل مسئول زرع الألغام فى حركة الشباب الإرهابية

الجمعة، 20 مايو 2022 02:20 م
الجيش الصومالى يعتقل مسئول زرع الألغام فى حركة الشباب الإرهابية الجيش الصومالى
كتب ــ عبد الوهاب الجندى

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اعتقلت قوات الجيش الصومالي، عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والذي كان مسؤولاً عن الألغام، بينما كان متوجها إلى مقديشو، في عملية عسكرية.

واعترف المتهم بانتمائهم لميليشيات الشباب الإرهابية وتنفيذه تفجيرات في مناطق جنالي وبارطيري وزبيب وأفغويي، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين أبرياء.

ونفذت القوات الخاصة العملية العسكرية المخططة في عدة مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى.

وكثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة.

 

 


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حركة الشباب الإرهابية

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