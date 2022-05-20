التضخم في أمريكا اللاتينية يخرج عن السيطرة ويحطم الأرقام القياسية بسبب حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

خرج التضخم في أمريكا اللاتينية عن السيطرة وسجل بالفعل مستويات قياسية في معظم البلدان، ومن بين 18 دولة في المنطقة ، فقط بوليفيا هي التي تسيطر على أسعار المنتجات الرئيسية لسلة الأسرة الغذائية.

وعلى المستوى الدولي ، يعتبر الهجوم الروسي لأوكرانيا دافعًا للتضخم ، على الرغم من أنه في أمريكا اللاتينية هناك عامل آخر يتمثل في الانتعاش القوي في النشاط الاقتصادي حيث تم رفع القيود الصحية بسبب كورونا ، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك، ونتيجة لذلك ، تسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في فقدان القدرة الشرائية ، بشكل أساسي بالنسبة للأسر الأشد فقراً والأكثر ضعفاً ، مما أدى إلى توتر اجتماعي واستياء.

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن شهر أبريل كان شهرا جواهريًا بالنسبة لمعظم دول أمريكا اللاتينية، و سجلت الأرجنتين أعلى معدل تضخم بمعدل 6٪ ، تليها فنزويلا بنسبة 4.4٪ وهندوراس 1.69٪ وكوستاريكا 1.58٪ وباراجواي 1.5٪ وتشيلي 1.4٪ ، وفقًا لتحليل أجرتها الصحيفة الإسبانية من المعاهد الإحصائية والبنوك المركزية في 18 دولة في أمريكا اللاتينية.

وتسجل بوليفيا مرة أخرى واحدة من أدنى المؤشرات بمعدل 0.41٪ ، بعيدًا جدًا عن 1.67٪ من الإكوادور ، و 4.8٪ من تشيلي ، والأرجنتين التي تعد واحدة من أعلى المؤشرات في أمريكا اللاتينية.

على أساس سنوي ، ارتفع ارتفاع الأسعار في فنزويلا بواحد من أعلى المعدلات في العالم ، حيث سجل 222.3 ٪. تليها الأرجنتين بنسبة 58.0٪ (أحد أعلى المؤشرات خلال عقدين من الزمن) ، والبرازيل بنسبة 12.13٪ ، وباراجواي بنسبة 11.8٪ ، وتشيلي بنسبة 10.5٪. برقم واحد يوجد 13 دولة في أمريكا اللاتينية وبوليفيا ، مرة أخرى ، تسجل مؤشرًا أقل بنسبة 0.87 ٪ ، وفقًا للبيانات الرسمية.

وتقول الدراسة إن الدولة لديها أفضل نتيجة في الاستقرار الاقتصادي ، ومعدلات تضخم منخفضة ، ومدفوعات الفوائد ، ودخل القطاع العام الخاضع للسيطرة.

في 12 مارس ، أشار الرئيس لويس آرس إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وقال إن أسعار المواد الغذائية ستؤثر على البلدين ، لكن الدولة البوليفية اتخذت تدابير للتخفيف من هذه المشاكل.

تطبق بوليفيا سياسة دعم الوقود والدقيق والحبوب مثل الذرة ، الغذاء الرئيسي للدواجن والخنازير والأبقار الحلوب، كما أبقت على سعر الصرف مجمدا منذ نوفمبر 2011، وقد سمحت هذه السياسات للدولة البوليفية بالتغلب على آثار الأزمات المختلفة التي عصفت ببلدان المنطقة.