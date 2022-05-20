اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية أبرز أنشطة تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات

الجمعة، 20 مايو 2022 09:00 ص
الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية أبرز أنشطة تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وزيرة التخطيط د هالة السعيد
كتبت ــ أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل الدولة المصرية على تمكين القطاع الخاص لرفع معدلات النمو الاقتصادى، مع تركيز الدولة على ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

وكشفت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة  عن تخطيط الدولة للتخارج تماما من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى  79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.

كما بلغ عدد الأنشطة التى ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاستزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشطة البرمجيـات، واستشارات الحاسـب، وأنشطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.


سياسة ملكية الدولة

وثية مليكة الدولة

البنية التحيتية

التعليم

الصحة


الموضوعات المتعلقة

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة تكشف تخارج الحكومة تمامًا من حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة مع إبقائها على استثماراتها فى 45 نشاطًا والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص وإبقائها على استثماراتها فى 27 نشاطًا

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:00 م

صندوق مصر السيادى ينشئ صندوقا فرعيا لتسريع طرح الأصول للشراكة مع القطاع الخاص.. تحديد أصول بـ9 مليارات جنيه وإتاحة أصول بـ15 مليار جنيه خلال العام الجارى بمشروعات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والتكنولوجيا

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:30 م

مصر تحرز تقدماً في زيادة حصتها من الطاقة المتجددة لتصل لـ20% خلال 2022

الثلاثاء، 17 مايو 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة