افتتاح مسجدين جديدين فى أسوان بتكلفة 1.7 مليون جنيه.. صور

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد الزهراء بقرية العدوة التابعة لإدارة إقليت بمركز كوم أمبو، بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية على مساحة 196 م2 وبتكلفة 1.3 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "الزارع المجد".

كما قام فى نفس الوقت إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بافتتاح مسجد الشيخ البيومى بجوار معهد الفتيات الأزهرى وذلك بحضور الدكتور يوسف مصطفى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بالجهود الذاتية والذى يقع على مساحة 445 م2 وبتكلفة 400 ألف جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 89 مسجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.