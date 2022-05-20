اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 06:57 م
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افتتاح أحدث مصنع لمواسير البلاستيك بالوادى الجديد بتكلفة 27 مليون جنيه.. صور

الجمعة، 20 مايو 2022 06:13 م
افتتاح أحدث مصنع لمواسير البلاستيك بالوادى الجديد بتكلفة 27 مليون جنيه.. صور جانب من الافتتاح
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، يرافقه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم، أحدث مصنع لإنتاج مواسير البلاستيك، والمقام على مساحة 10 آلاف م٢ بطريق الخارجة / باريس بتكلفة 27 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ ورئيس البنك الزراعي مراحل وخطوط إنتاج مستلزمات الري وتصنيع مستلزمات المرافق من مواسير ووصلات خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طن/ يوم.

وأعرب الزملوط وفاروق عن تقديرهما للجهد المبذول ودعمها لكافة الإستثمارات الجادة التي تتيح المجال لدفع عجلة التنمية الحقيقية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

 

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

 

جانب من الافتتاح (4)
جانب من الافتتاح (4)

 

جانب من الافتتاح (5)
جانب من الافتتاح (5)

 

جانب من الافتتاح (6)
جانب من الافتتاح (6)

 

جانب من الافتتاح (7)
جانب من الافتتاح (7)

 

جانب من الافتتاح (8)
جانب من الافتتاح (8)

 

جانب من الافتتاح (9)
جانب من الافتتاح (9)

 

جانب من الافتتاح (10)
جانب من الافتتاح (10)

 

جانب من الافتتاح (11)
جانب من الافتتاح (11)

 

جانب من الافتتاح (12)
جانب من الافتتاح (12)

 

جانب من الافتتاح (13)
جانب من الافتتاح (13)

 

جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح (1)

 

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

 

 

 


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