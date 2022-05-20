اعرف معدلات الطلب على الهيدروجين مع الانتقال لنظام طاقة عالمى منخفض الكربون

كتبت - مروة الغول

من المتوقع نمو الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون مع الانتقال إلى نظام طـاقـة عـالمى منخفض الكربون، وفقاً لتقرير "آفاق الطاقـة 2022" لشركة BP، حيث يتوقع نمو الطلب على الهيدروجين بأكثر من 4 أضعاف فى السيناريو المتسارع، وبأكثر من 7 أضعاف في سيناريو صـافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن تشهد الفتـرة ( 2020-2030 ) نمـواً متواضعاً نسبياً، على خلفية الفترات الزمنية الطويلة التي تستغرقها مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون لبدء العمل على نطاق واسع وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول 2022 لمنظمة أوابك .

ووفقا للتقرير، يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل كبير خلال الفترة (2030-2050)، بدعم من انخفاض تكاليف الإنتاج وتشديد سياسات انبعاثات الكربون للهيدروجين منخفض الكربون، وسيتركز استخدام الهيدروجين فى القطاع الصناعى وتحديداً فى الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب والمواد الكيميائية والأسمنت التى تعتمد على عمليات تحتاج درجات حرارة مرتفعة.

وبحلول عام 2050، سيمثل الهيدروجين 5 – 10% من إجمالى الطاقة النهائية المستخدمة فى الصناعة وفقاً لكلأ من السيناريو المتسارع وسيناريو صافى الانبعاثات الصفرية.

أما فى قطاع النقل، فسيتم استخدام الهيدروجين بشكل رئيسى فى عملية إزالة الكربون الناتج عن النقل لمسافات طويلة، خاصة فى النقل البحرى والطيران المتوقع استحواذهما على حوالى 75 – 80 % من إجمالى الطلب على الهيدروجين فى قطاع النقل بحلول عام 2050، فى حين سيتركز باقى الطلـب فـى النقل البرى، وبدرجـة أقـل فـى السكك الحديدية.

وبحلول عام 2050، يتوقع أن يمثل الهيدروجين حوالي 5 – 15 % من إجمالى استهلاك الطاقة النهائية بقطاع النقل وفقاً لكلا السيناريوهين.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من إنتاج الهيدروجين واستهلاكه سيكون على المستوى المحلى نظراً للتكاليف المرتفعة نسبياً لنقله ،وعلى الرغم من ذلك يتوقع نمو التجارة الإقليمية بدعم مـن زيادة الصادرات من المناطق ذات الإنتاج الوفير، بما فى ذلـك الشرق الأوسط وروسيا وأمريكاالجنوبية والوسطى وأفريقيا، الموجهه إلى آسيا والاتحاد الأوروبى، وفقاً لكلاً من السيناريو المتسارع وسيناريو صافى الانبعاثات الصفرية.