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اعتدال فى درجات الحرارة وأجواء ربيعية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الجمعة، 20 مايو 2022 09:40 م
اعتدال فى درجات الحرارة وأجواء ربيعية خلال الـ 48 ساعة المقبلة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه مع تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة أدت إلى تلطيف الأجواء واعتدال فى درجات الحرارة حيث درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوف نتيجة دخول الهواء البارد .

ومن المتوقع أن يستمر الاعتدال فى درجات الحرارة والأجواء الربيعية  خلال ٤٨ساعة القادمة.

و شهد الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء،  مائل للحرارة على السواحل الشرقية ،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد  ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 


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