أنواع شاي أعشاب للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

كتبت إيناس البنا

يعد ارتفاع ضغط الدم من أهم المشكلات الصحية التي يعاني منها الأشخاص من جميع الفئات العمرية، وتعد المستويات الطبيعية لضغط الدم مهمة للغاية للصحة العامة، وخاصة صحة القلب.

عندما يرتفع ضغط الدم، فإنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن بعض أنواع شاي الأعشاب يمكنها التحكم في ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال، إذا كنت مريضًا بارتفاع ضغط الدم.

الشاي الأخضر



الشاي الأخضر هو أفضل شاي لصحة شاملة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تكافح أضرار الجذور الحرة وتعزز الصحة، الشاي الأخضر شائع بشكل أساسي للتحكم في الوزن ولكن هذا ليس كل شيء، يرتبط شرب كوبين من الشاي الأخضر بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى بما في ذلك السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ولكن كيف يساعد الشاي الأخضر في خفض ضغط الدم؟

الشاي الأخضر يعزز تدفق الدم مما يؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم لدى الشخص، إلى جانب ذلك، يرتبط الشاي الأخضر أيضًا بتقليل الالتهاب في أنسجة القلب.

الكركديه



هل جربت شاي الكركديه من قبل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، يجب أن يحتوي شاي الزهور هذا على بعض العناصر الغذائية الهامة التي تقدم فوائد صحية استثنائية، بالحديث عن شاي الكركديه لارتفاع ضغط الدم ، فهو غني بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر الذي يتحكم في ضغط الدم ويمنعه من الارتفاع، ولكن ، إذا كنت تتناول دواء لارتفاع ضغط الدم ، فمن الأفضل استشارة طبيبك إذا كان بإمكانك تناول شاي الكركديه أم لا. نظرًا لأن هذا لا يتم استهلاكه بشكل شائع، فقد لا يتناسب مع نظام الجميع.

الشاي الصيني الاسود



يجب أن تكون قد سمعت وجربت الشاي الأخضر والشاي الأسود بشكل فردي، أصبح هذا شائعًا تمامًا مثل الشاي الأخضر ويستهلكه الكثير من الناس حول العالم يوميًا، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الفعالة في خفض ضغط الدم المرتفع، يمكنك بسهولة العثور على شاي أولونج في محلات السوبر ماركت أو عبر الإنترنت، ولكن استشر طبيبك أولاً حتى لا تكون هناك مخاطر صحية محتملة قد تحدث بعد تناول هذا الشاي الصيني الاسود.

شاي جذور الناردين



شاي جذر فاليريان هي عشبة استخدمها الناس منذ عدة قرون لمعالجة القلق ، وهو نوع شاي أقل شهرة وهو مريح للغاية، يستخدم هذا الجذر على نطاق واسع في علاجات الايورفيدا للسيطرة على ضغط الدم وذلك للمساعدة في القضايا المتعلقة بالقلق، يطلق الناردين على الناقلات العصبية GABA التي توفر جميع الفوائد.

هذه الأنواع من الشاي مفيدة للغاية في تنظيم ضغط الدم، إذا كنت تتناول أحد هذه الأنواع من الشاي يوميًا، فلن يرتفع ضغط الدم وسيحمي صحة قلبك في النهاية، لذلك، لا تفوت وتعتني بنظامك الغذائي لإدارة ضغط الدم والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.