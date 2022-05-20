أسعار الذهب في مصر تتراجع 250 جنيها خلال أسبوعين.. التفاصيل

كتب - إسلام سعيد

بعد مررو أسبوعين على الارتفاع الكبير للذهب ليلة الجمعة 7 مايو 2022 وتحقيق الذهب مستويات هي الأعلى في تاريخه، حيث سجل الذهب وقتها مستويات 1250 جنيها للجرام من عيار 21 وهبط الذهب منذ ذلك التاريخ حتى الآن قرابة 250 جنيها للجرام ، إذ تراجع الذهب ليسجل 1000جنيها للجرام في تداولات اليوم الجمعة، وذلك مع تراجع سعر الدولار وكذلك هدوء المضاربة على الذهب في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر كانت تسجل مستويات مرتفعة منذ مطلع هذا الشعر، عقب طلب مرتفع على الذهب بصورة ملحوظة، مما قلل من المعروض وتسبب ذلك في صعود الأسعار إلى مستويات 1250 جنيها، كما أن تسعير الذهب على سعر دولار أعلى من الدولار في البنوك وقتها، تسبب في هذا الصعود الكبير، لكن الأمور في سوق الذهب بدأت في الهدوء على مدار الـ 14 يوماً الماضية ليستقر الذهب عند 1000 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في الأسواق بعد قرار رفع الفائدة



بعد أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع عقده أمس، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس "2%، بدأت أسعار الذهب في مصر تشهد تراجعا ملحوظا بحوالي 20 جنيها، ليهبط سعر الذهب في مصر من 1070 إلي 1050 جنيها بختام تداولات الخميس.





أسعار الذهب اليوم الجمعة



تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعا ملحوظا للمرة الثانية، حيث يواصل الذهب هبوطه بشكل واضح على مدار هذا الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا بـ45 جنيها في منتصف تداولات اليوم حيث بلغ سعر الجرام 1000 جنيه للجرام، بسبب بيع كثيف للذهب.