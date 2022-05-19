أسعار الذهب اليوم تتراجع 20 جنيها وعيار 21 يهبط من 1070 لـ 1050 جنيها

كتب إسلام سعيد

بعد أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع عقده اليوم، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس "2%، بدأت أسعار الذهب في مصر تشهد تراجعا ملحوظا بحوالي 20 جنيها، ليهبط سعر الذهب في مصر من 1070 إلي 1050 جنيها، وقت كتابة هذه السطور، وقد نشهد تغيرات عدة في أسعار الذهب اليوم بختام تداولات الخميس

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 900 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1050 جنيها.

عيار 24 يسجل 1205.75 جنيهات.

سعر الذهب د في مصر لعيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الآن في مصر سعر 1050 جنيها مقابل سعر 1070 جنيها، وذلك على خلفية عوامل العرض والطلب في سوق الذهب بمصر، لذلك يظل الذهب متذبذب من وقت لآخر مع استمرار التأثير عليه بسبب عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب في الأسواق

أسعار الذهب اليوم عيار 18

من الأعيرة التي يزداد الطلب عليها في مصر وتحديداً محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات التي تنشط فيها حركة السياحة، وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 والذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم المبيعات في سوق الصاغة إلي مستويات 900 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم عيار 24

يعتبر عيار 24 هو المكون الأساسي في سبائك الذهب، فلا يوجد مشغولات ذهبية من عيار 24، لأن تشكيل المشغول من عيار 24 يعني تعرضه للطي والكسر بسهوله، لذلك يعتبر عيار 24 مكون السبائك وليس المشغولات وسجل سعر 1200 جنيها