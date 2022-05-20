أسعار الذهب اليوم تتراجع 45 جنيها وعيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام

كتب ـ إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعا ملحوظا للمرة الثانية، حيث يواصل الذهب هبوطه بشكل واضح على مدار هذا الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا بـ45 جنيها في منتصف تداولات اليوم حيث بلغ سعر الجرام 1000 جنيه للجرام، بسبب بيع كثيف للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



عيار 18 سجل 857 جنيها

عيار 21 سجل 1000 جنيه

عيار 24 سجل 1143 جنيها

الجنيه الذهب 8000 جنيه

تراجع أسعار الذهب في مصر يقابلها ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات 1844 دولارا، وذلك مع تراجع عائد السندات الأمريكية، ولكن سعر الذهب في مصر يتأثر هذه الأيام بصورة مباشرة بعوامل العرض والطلب حيث يشهد السوق زيادة في معروض الذهب الآن.

وكانت أسعار أونصة الذهب ارتفعت ما يزيد عن 1% أمس حيث أدى انخفاض الدولار وعوائد الخزانة إلى تلميع جاذبية سبائك الذهب كملاذ آمن بعد أرقام الوظائف الأميركية الضعيفة والتي أدت إلى تفاقم المخاوف الاقتصادية.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق يوم الاثنين الماضي، وارتفعت بنحو 3% منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عامًا، انخفض الدولار بنسبة 1%، مما جعل السبائك أرخص للمشترين في الخارج.

وعلى الرغم من أن عدد الأمريكيين في قوائم البطالة عند أدنى مستوياته منذ عام 1969 في أوائل مايو ، ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ومع ذلك، كان على المعدن أن يناضل مع الدولار كملاذ آمن مؤخرًا نظرًا لموقف السياسة التشددية للفدرالي الأميركي لمحاربة ارتفاع الأسعار.

ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.5% لتصل إلى 21.92 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2018.06 دولارًا.