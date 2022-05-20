أسعار الذهب اليوم الجمعة تواصل التراجع وعيار 21 بـ 1045 جنيها

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجع ملحوظ، حيث يواصل الذهب هبوطه بشكل واضح على مدار هذا الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوط 5 جنيهات فى منتصف تداولات اليوم، حيث بلغ سعر الجرام 1045 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

عيار 18 سجل 896 جنيها

عيار 21 سجل 1045 جنيها

عيار 24 سجل 1194 جنيها

الجنيه الذهب 8360 جنيها

تراجع أسعار الذهب في مصر يقابلها ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات 1844 دولارا، وذلك مع تراجع عائد السندات الأمريكية، ولكن سعر الذهب في مصر يتأثر هذه الأيام بصورة مباشرة بعوامل العرض والطلب حيث يشهد السوق زيادة في معروض الذهب الآن.

وكانت أسعار أونصة الذهب ارتفعت ما يزيد عن 1% أمس حيث أدى انخفاض الدولار وعوائد الخزانة إلى تلميع جاذبية سبائك الذهب كملاذ آمن بعد أرقام الوظائف الأميركية الضعيفة والتي أدت إلى تفاقم المخاوف الاقتصادية.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق يوم الاثنين الماضي، وارتفعت بنحو 3% منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عامًا، انخفض الدولار بنسبة 1%، مما جعل السبائك أرخص للمشترين في الخارج.

وعلى الرغم من أن عدد الأمريكيين في قوائم البطالة عند أدنى مستوياته منذ عام 1969 في أوائل مايو، ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ومع ذلك، كان على المعدن أن يناضل مع الدولار كملاذ آمن مؤخرًا نظرًا لموقف السياسة التشددية للفدرالي الأميركي لمحاربة ارتفاع الأسعار.

ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.5% لتصل إلى 21.92 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2018.06 دولار.