افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا.

تشييع جنازة سمير صبرى غدًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه فى الإسكندرية تشيع جنازة الفنان الكبير سمير صبرى غدًا من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية، وذلك بعدما أثار خبر وفاة الفنان الراحل مؤخرًا حالة كبيرة من الحزن لدى كل محبيه من الوسط الفني وزملائه إلى جمهوره ممن ارتبطوا به على مدار مسيرة فنية طويلة تمتع فيها بموهبة كبيرة منحته القدرة على تصدر المشهد سواء في عالم تقديم البرامج أو التمثيل مع كبار النجوم.