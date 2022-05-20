أخبار الاقتصاد اليوم.. توقيع عقود الهيدروجين الأخضر نوفمبر المقبل

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الجمعة 20-5-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، إعلان المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع العقود النهائية الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر على هامش انعقاد مؤتمر COP27 في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

يحيى زكى: توقيع عقود مشروعات الهيدروجين الأخضر فى نوفمبر المقبل

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المنطقة الاقتصادية وشركات وتحالفات عالمية لإقامة منشآت صناعية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة، هي نتاج مجهودات مبذولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، ومفاوضات بين هذه التحالفات كبداية لتنفيذ هذه المشروعات، والمتوقع أن يعقبها عدداً من الخطوات الضرورية لتفعيلها وصولاً إلى توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعات على هامش انعقاد مؤتمر COP27، خلال نوفمبر المقبل.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 45 جنيها وعيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعا ملحوظا للمرة الثانية، حيث يواصل الذهب هبوطه بشكل واضح على مدار هذا الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا بـ45 جنيها في منتصف تداولات اليوم حيث بلغ سعر الجرام 1000 جنيه للجرام، بسبب بيع كثيف للذهب.

شعبة المواد الغذائية: 1450 جنيها انخفاضا في سعر طن الأرز

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض خلال معاملات اليوم في جميع الأسواق المحلية.

المالية: صندوق النقد يرى اقتصاد مصر قادرا على التعافي من الأزمة العالمية الراهنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار الزراعى والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، حيث نستهدف المضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمي إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتي.

وزارة التجارة: 25.3 مليار جنيه إجمالى مساندة تصديرية منصرفة للشركات المصدرة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي، والنهوض بها إلى مستويات أفضل، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتج المصري بالمقارنة بالمنتجات المثيلة لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً.

شعبة الاتصالات: انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية يعظم جهود التحول الرقمي

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ستؤدي إلى تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للاقتصاد الرقمي، مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية للتيسير علي المواطنين وتحفيزهم للاستغناء عن التعامل بالكاش نهائيا.