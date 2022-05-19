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وفاة ربة منزل بعد تناولها حبة حفظ الغلال السامة إثر خلافات مع أسرتها بكفر الشيخ

الخميس، 19 مايو 2022 06:59 م
وفاة ربة منزل بعد تناولها حبة حفظ الغلال السامة إثر خلافات مع أسرتها بكفر الشيخ حبة حفظ الغلال السامة -أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ عن وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بالتسمم، نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، بغرض إنهاء حياتها، وذلك بعد دخولها مستشفى بيلا المركزى منذ يومين لتلقى العلاج.

 

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بوفاة "إ.ي.ر"، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية حاذق، التابعة لمركز بيلا، متأثرة بإصابتها بالتسمم، نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال "السامة" لمرورها بأزمة نفسية سيئة بسبب خلافاتها من أسرتها.

 

وتبين من التحقيقات المبدئية لرجال مباحث مركز شرطة بيلا برئاسة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، أن الفتاة أقبلت على إنهاء حياتها بسبب إجبار أسرتها لها على الزواج من شخص لا ترغب بالارتباط به، ما أدى إلى مرورها بأزمة نفسية حادة.

 

وقررت النيابة العامة نقل الجثة من مشرحة مستشفى بيلا المركزي، لمستشفى كفر الشيخ عام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب وفاتها.


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