وزير الدفاع اليمنى يؤكد حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام الدائم

أ.ش.أ

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الخميس، حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام الدائم المستند على المرجعيات الأساسية.. مشيرا إلى استمرار خروقات مليشيا "الحوثي" للهدنة الأممية واعتداءاتها في مختلف الجبهات واستهدافاتها الصاروخية للمدنيين.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، خلال لقاء المقدشي مع الملحق العسكري والأمني في السفارة الامريكية لدى اليمن العقيد مارك رايتمان، والذي جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية والشراكة في محاربة الإرهاب.

وثمّن المقدشي مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للحكومة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام في اليمن.. مبديًا تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب العسكرية والأمنية خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة اليمنية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن والاستقرار.

وفي لقاء آخر، بحث المقدشي مع الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن.

وأشاد بوقوف المملكة المتحدة إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره.. مُعرباً عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق المصالح المشتركة، وتقديم الدعم والمساعدات للقوات المسلحة اليمنية في مجال محاربة الإرهاب.

وتطرّق إلى إصرار جماعة "الحوثي" على استغلال الهدنة الأممية لتحشيد قواتها واستمرارها في تحريك القطع القتالية والآليات الثقيلة وبناء التحصينات واعادة نشر منصات الصواريخ والطيران المسيرة.. مشيرا الى التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي على أمن اليمن والمنطقة.