وحشى وغير مبرر.. بوش الابن يدلى باعتراف نادر عن غزو العراق.. فيديو

وكالات

أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعى عقب زلة لسان وقع فيها حول الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال الرئيس الأسبق خلال كلمة له بـ"معهد بوش"، إن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..".

وتابع بوش مرتبكا وسط ضحكات من الجمهور "والعراق أيضا"، وأضاف في محاولة لتجاوز الموقف المحرج: "أنا عمري 75 عاما".