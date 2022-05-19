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زلة لسان بوش الابن تفضح حقيقة ما جرى فى العراق.. فيديو

الخميس، 19 مايو 2022 08:50 ص
زلة لسان بوش الابن تفضح حقيقة ما جرى فى العراق.. فيديو الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن
وكالات

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أثار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الابن) تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأسبق خلال كلمة له بـ"معهد بوش"، إن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..".

وتابع بوش مرتبكا وسط ضحكات من الجمهور "والعراق أيضا"، وأضاف في محاولة لتجاوز الموقف المحرج: "أنا عمري 75 عاما".

 


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