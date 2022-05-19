اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 04:43 م
أكرم القصاص
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وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان تفتتح معرضها الأول للحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب

الخميس، 19 مايو 2022 04:35 م
وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان تفتتح معرضها الأول للحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان
كتب مدحت وهبة

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تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان معرضها الأول "الحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب "، وذلك تحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، وبحضور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.
 
 
ويحتوى المعرض علي مجموعة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات الطلاب المتطوعين بالوحدة، والتي من بينها " مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة".. وغيرها من المنتجات المتنوعة، علي أن يستمر المعرض لمدة 5 أيام.
 
 
واشتمل المعرض على سلع بأسعار أقل من السوق الخارجي بنسبة تتراوح ما بين 35% إلي40%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.
 
 
وجاء هذا المعرض فى إطار مساهمة وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة فى عملية التمكين الاقتصادى للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ علي المكتسبات الهامة في التمكين الأسرى ولتحقيق دور هام فى برامج ريادة اﻷعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.
 
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التضامن الاجتماعى

جامعة حلوان

الحرف اليدوية


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